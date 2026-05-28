Найнижча після 'Динамо': Шевченко зізнався, яка у нього зарплата в УАФ

Очільник УАФ сплачує податки як в Україні, так і в Британії.

Зарплата очільника "Української асоціації футболу" (УАФ) Андрія Шевченка складає 25 тисяч доларів на місяць. Про це він повідомив в інтервʼю Youtube-каналу "Бомбардир".

"Затратна частина бюджету УАФ, яка йде на зарплати складає 15−16% бюджету організації. Це нижче, ніж було у попередників. Я заробляю 25 тисяч доларів, з них я плачу податки тут, в Україні. Також я резидент Великої Британії, тому я плачу їх і там. Після "Динамо" – це найнижча зарплата, яку я заробляв", – сказав Шевченко.

Він також додав, що порівнюючи з топменеджментом футбольних клубів, він не вважає, що його зарплата є великою.

"Коли ми прийшли в УАФ, ситуація була дуже складна. У нас було 2,5-3 млн євро дефіциту бюджету, ситуація була катастрофічна. Я привів туди менеджмент, який повністю змінив роботу УАФ. Люди взяли на себе відповідальність. І одним з головних моїх меседжів стало те, що асоціація повинна стати відкритою", – додав Шевченко.

Нагадаємо, раніше збірну України з футболу очолив новий головний тренер – Андреа Мальдера. Він поведе національну команду на товариські матчі проти збірної Польщі та Данії, які відбудуться 31 травня та 7 червня відповідно.

На тлі цих матчів, новий коуч вже озвучив перелік футболістів, які увійдуть до розширеного списку збірної. До команди, зокрема, повертається одна з легенд – Андрій Ярмоленко.

