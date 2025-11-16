Ще вчора, 15 листопада, Полунін грав у футбол.

15 листопада помер колишній півзахисник збірної України з футболу Андрій Полунін. Йому було 54 роки.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь, повідомила пресслужба футбольного клубу "Металіст 1925". "Ще вчора, 15 листопада, іменитий хавбек грав у благодійному матчі легенд на підтримку ЗСУ, який організували в Луцьку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаєм, з січня цього року Полунін працював на посаді шеф-скаута "Металіста 1925".

Хто такий Полунін

Полунін був вихованцем дніпровського футболу, у 1990−1996 роках провів понад 150 матчів за "Дніпро", з яким ставав срібним і бронзовим призером чемпіонату України.

Пізніше виступав за київський ЦСКА, "Кривбас", "Карпати". З 1998 року грав у Німеччині спочатку за Нюрнберг, потім за "Санкт-Паулі" та "Рот-Вайсс".

Після повернення в Україну знову виступав за "Дніпро" і "Кривбас".

Кар'єру Полунін завершив у 2004 році.

У 1992−1995 роках Полунін зіграв 9 матчів за національну збірну України і забив один гол.

