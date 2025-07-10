У віці 67 років помер відомий український футболіст, тренер львівського клубу "Карпати" Степан Юрчишин.

Як повідомляється на сторінці футбольного клубу в соціальній мережі Facebook, серце чоловіка перестало битися у четвер, 10 липня. Про час та місце прощання із ним обіцяють повідомити пізніше. Зазначається, що Юрчишин був одним з найвідоміших футболістів у історії львівського та українського футболу:

"Видатний бомбардир, рекордсмен Першої ліги сезону 1979-го за кількістю голів, улюбленець та кумир львівської публіки, легенда львівських "Карпат", яка у різні епохи прославляла клуб на полі, на тренерській лаві та на керівних посадах... Степан Федорович залишив по собі не лише значну спадщину в футболі, а й завжди буде у серцях тих, хто його знав".

Степан Юрчишин: біографія

Один із найяскравіших представників львівського футболу народився 28 серпня 1957 року на Львівщині. Свою кар’єру гравця розпочав у СКА Львів, а згодом виступав за ЦСКА Москва, "Карпати" Львів, "Динамо" Київ, а також низку інших клубів.

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Найвідомішим періодом стала гра за "Карпати". У 1979 році Юрчишин став найкращим бомбардиром Першої ліги СРСР, забивши рекордні 42 голи за сезон - результат, що не має аналогів у радянському футболі.

У тому ж 1979 році він отримав виклик до національної збірної СРСР і провів чотири матчі, забивши один гол.

Після нетривалого перебування в "Динамо" Київ, де завадила травма, Юрчишин повернувся до Львова і продовжив кар’єру в рідному клубі. Після завершення ігрової кар’єри перейшов на тренерську роботу.

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