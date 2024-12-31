Футбольні клуби об'єднаються в один уже з наступного сезону.

Львівські футбольні клуби "Карпати" та "Рух" оглосили про злиття. Про це повідомляється у ТГ-каналі "Карпат".

Зазначається, що Львів - місто великих футбольних традицій та амбіцій, адже саме тут "зародився український футбол", починали свій спортивний шлях багато відомих гравців та тренерів, а уболівальники "завжди прагнуть бачити свою команду серед претендентів на найвищі нагороди". При цьому нині Львів у найвищому дивізіоні Чемпіонату України "гідно представляють" два клуби та команди - "Карпати" та "Рух".

"ФК "Карпати", починаючи з 2020 року, пройшов непростий шлях з аматорського колективу до команди УПЛ. За цей час збудовано професійну навчально-тренувальну інфраструктуру, сформовано ефективну міжнародну скаутингову структуру та розгалужену систему власного дитячо-юнацького футболу. Але найбільшою цінністю клубу є його численні уболівальники", - йдеться у повідомленні.

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У свою чергу ФК "Рух", акцентують автори, здійснив своє власне сходження від чемпіонату Львівської області до елітного дивізіону українського футболу. Поруч зі Львовом створено спортивний центр європейського рівня та одну з найкращих в Україні футбольних академій, котра за декілька років підготувала десятки діючих гравців та кандидатів до збірних команд України різних вікових категорій:

"Але Львів вартий більшого - Клубу, який буде стабільно боротись за лідерські позиції в українському футболі та достойно представляти нашу країну в європейських клубних змаганнях".

Стверджується, що така мета "у наш непростий час" потребує нестандартних дій та рішень. Тож засновники та керівники клубів вирішили об’єднати зусилля задля розвитку футбольного клубу "Карпати".

"У зв'язку з таким рішенням футбольний клуб "Рух", починаючи із сезону 2025/2026 років, надалі зосередиться на підготовці юних талантів на базі створеної Академії, а також початковій адаптації до дорослого футболу для подальшого їх залучення до команди "Карпати". Впевнені, що синергія наших потенціалів, активів та напрацювань призведе до збільшення кількості якісних футболістів європейського рівня, які приноситимуть справжню славу львівському футболу", - резумували у клубі.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Нового року італійський "Мілан" оголосив ім'я нового головного тренера. Ним став португалець Сержіу Консейсау, який підписав контракт з клубом до літа 2026 року.

Попередній наставник команди Паулу Фонсека залишив посаду головного тренера після нічиї з "Ромою".

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