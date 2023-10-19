У Неймара діагностовано пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, а також розрив меніска.

18 жовтня збірна Бразилії зіграла поєдинок відбору на ЧС-2026 з футболу проти національної команди Уругваю.

У кінцівці першого тайму цього поєдинку травму отримав лідер "селесао" Неймар. Зіркового форварда винесли на ношах, він не стримав сліз через біль.

Саудівський клуб "Аль-Хіляль", кольори якого захищає Неймар, зробив офіційну заяву щодо травми бразильського нападника. У клубі повідомили, що у 31-річного футболіста діагностовано пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, а також розрив меніска. Неймара чекає операція, після чого почнеться реабілітація.

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За різними оцінками, відновлення Неймара займе від 7 до 10 місяців. Таким чином, бразилець в цьому сезоні, найімовірніше, вже не зіграє.

Нападник збірної Бразилії поділився емоціями, що переповнюють його після чергової травми. У своєму Твіттері Неймар опублікував пост, в якому повідомив, що це найсумніший момент в його житті.

"Це дуже сумний момент, найгірший у моєму житті. Я знаю, що я сильний, але цього разу моя родина та друзі знадобляться мені більше, ніж будь-коли раніше. Дякую за всі повідомлення підтримки та любові.

Це нелегко пережити всі ці травми і операції. Уявіть, що ви переживаєте все це знову лише через 4 місяці після відновлення. Я дуже сильно вірю. Віддаю сили Богу, щоб він міг оновити їх.

Дякую за вашу підтримку і теплі слова", - написав Неймар.

Нагадаємо, Неймар перейшов в "Аль-Хіляль" минулого літа. Саудівський клуб заплатив ПСЖ за трансфер зіркового бразильця 90 мільйонів євро.

За новий клуб 31-річний нападник встиг зіграти тільки 5 матчів, в яких забив гол і віддав дві гольові передачі.

Додамо, що Неймар є найдорожчим гравцем в історії футболу. У 2017 році ПСЖ заплатив "Барселоні" за перехід бразильця рекордні 222 мільйони євро.

За національну збірну Бразилії Неймар зіграв 128 матчів і забив 79 голів. Він є найкращим бомбардиром в історії "селесао".

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