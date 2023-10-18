Неймар отримав важку травму і покинув поле в сльозах.

У ніч на 18 жовтня відбувся поєдинок четвертого туру відбору на ЧС-2026 з футболу, в якому збірна Уругваю приймала Бразилію.

Гра проходила на стадіоні "Сентенаріо" і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Рахунок у поєдинку був відкритий на 42-й хвилині - гол з передачі Максиміліано Араухо забив Дарвін Нуньєс.

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На 77-й хвилині Ніколас Де Ла Крус забив після передачі Дарвіна Нуньєса і подвоїв перевагу збірної Уругваю.

Уругвай - Бразилія - 2:0

Голи: Нуньєс 42, Де Ла Крус 77

Уругвай: Роше, Нандес (Мендес 68), Рональд Араухо, Касерес, Олівера (Вінья 84), Вальверде, Угарте, Пеллістрі (Пікерес 88), Де Ла Крус, Максиміліано Араухо (Весіно 87), Нуньєс

Бразилія: Едерсон, Аугусто (Арана 73), Габріел, Макріньос, Коуто (Нерес 73), Гімарайнс (Вейга 84), Каземіро, Вінісіус (Кунья 84), Неймар (Рішарлісон 45+4), Родріго, Жезус

Попередження: Рональд Араухо 10, Нуньєс 21, Нандес 57 - Родріго 45+5, Каземіро 71, Едерсон 77, Жезус 83, Кунья 89

Огляд матчу:

Відзначимо, що в кінці першого тайму лідер збірної Бразилії Неймар отримав жахливу травму під час боротьби з суперником за м'яч. Бразилець пошкодив ліву ногу, змагаючись з Ніколасом Де Ла Крусом. В результаті зіркового футболіста відвезли з поля в сльозах.

Збірна Бразилії опустилася на третє місце в турнірній таблиці відбору на ЧС-2026 з футболу. За чотири тури "селесао" набрали лише 7 очок. Збірна Уругваю вийшла на друге місце, в активі команди також 7 очок. Лідирує в таблиці збірна Аргентини - 12 очок.

У наступному турі відбору на ЧС-2026 збірна Бразилії зіграє проти Колумбії, а Уругвай зустрінеться з Аргентиною.

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