Збірна України не зуміла обіграти Шотландію і втратила перше місце.

Напередодні завершився груповий турнір Ліги націй УЄФА сезону 2022/2023.

Збірна України виступала в групі 1 дивізіону В і посіла друге місце, поступившись Шотландії лідерство в квартеті в очних дуелях.

За підсумками виступу в Лізі націй збірна України зуміла заробити 1,5 мільйона євро призових, повідомляє ESPN. Це фіксована сума для кожної команди дивізіону В незалежно від показаного в підсумку результату.

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Ці гроші будуть перераховані з "фонду солідарності" турніру на рахунок Української асоціації футболу.

Варто відзначити, що збірна Шотландії, яка виграла групу 1, заробила три мільйони євро.

Таким чином, перемога в заключному турі проти шотландців дозволила б Україні подвоїти призові. Поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.

Нагадаємо, в плей-офф Ліги націй зіграють Хорватія, Іспанія, Італія та Нідерланди. Фінальний етап турніру відбудеться 14-18 червня 2023 року.

Переможець турніру отримає 10,5 мільйона євро, а друге, третє і четверте місця – 9, 8 і 7 млн відповідно.

Підсумки виступів збірної України в Лізі націй сезону 2022/2023

Збірна України зіграла шість матчів, вигравши тричі, двічі зігравши внічию і один раз "синьо-жовті" програли.

Підопічні Петракова набрали 4 очки в протистоянні з Ірландією (перемога в гостях 1:0 і нічия вдома - 1:1), шість очок в дуелі з Вірменією (на своєму полі перемога 3:0, в гостях - 5:0) і в протистоянні з Шотландією українця набрали всього одне очко (поразка на виїзді 0:3 і нічия вдома 0:0).

Збірна України набрала 11 очок і посіла друге місце в групі 1 дивізіону В. Виграла групу збірна Шотландії, яка набрала 13 балів. Вірменія посіла останнє місце з 3 очками і вилетіла в дивізіон З.Ірландія з 7 очками стала третьою.

Найкращим бомбардиром збірної України в цьому розіграші Ліги Націй став Артем Довбик, який забив три голи. По одному голу також забили Малиновський, Циганков, Миколенко, Караваєв, Тимчик, Зубков та Ігнатенко.

За підсумками поєдинків Ліги націй Україна потрапила до третього кошика кваліфікації до Євро-2024. Жеребкування групового раунду відбору чемпіонату Європи 2024 відбудеться в неділю, 9 жовтня у Франкфурті-на Майні. Початок - о 13:00 за київським часом.

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