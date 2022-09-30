Напередодні завершився груповий турнір Ліги націй УЄФА сезону 2022/2023.
Збірна України виступала в групі 1 дивізіону В і посіла друге місце, поступившись Шотландії лідерство в квартеті в очних дуелях.
За підсумками виступу в Лізі націй збірна України зуміла заробити 1,5 мільйона євро призових, повідомляє ESPN. Це фіксована сума для кожної команди дивізіону В незалежно від показаного в підсумку результату.
Ці гроші будуть перераховані з "фонду солідарності" турніру на рахунок Української асоціації футболу.
Варто відзначити, що збірна Шотландії, яка виграла групу 1, заробила три мільйони євро.
Таким чином, перемога в заключному турі проти шотландців дозволила б Україні подвоїти призові. Поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.
Нагадаємо, в плей-офф Ліги націй зіграють Хорватія, Іспанія, Італія та Нідерланди. Фінальний етап турніру відбудеться 14-18 червня 2023 року.
Переможець турніру отримає 10,5 мільйона євро, а друге, третє і четверте місця – 9, 8 і 7 млн відповідно.
Підсумки виступів збірної України в Лізі націй сезону 2022/2023
- Збірна України зіграла шість матчів, вигравши тричі, двічі зігравши внічию і один раз "синьо-жовті" програли.
- Підопічні Петракова набрали 4 очки в протистоянні з Ірландією (перемога в гостях 1:0 і нічия вдома - 1:1), шість очок в дуелі з Вірменією (на своєму полі перемога 3:0, в гостях - 5:0) і в протистоянні з Шотландією українця набрали всього одне очко (поразка на виїзді 0:3 і нічия вдома 0:0).
- Збірна України набрала 11 очок і посіла друге місце в групі 1 дивізіону В. Виграла групу збірна Шотландії, яка набрала 13 балів. Вірменія посіла останнє місце з 3 очками і вилетіла в дивізіон З.Ірландія з 7 очками стала третьою.
- Найкращим бомбардиром збірної України в цьому розіграші Ліги Націй став Артем Довбик, який забив три голи. По одному голу також забили Малиновський, Циганков, Миколенко, Караваєв, Тимчик, Зубков та Ігнатенко.
- За підсумками поєдинків Ліги націй Україна потрапила до третього кошика кваліфікації до Євро-2024. Жеребкування групового раунду відбору чемпіонату Європи 2024 відбудеться в неділю, 9 жовтня у Франкфурті-на Майні. Початок - о 13:00 за київським часом.