Українські вболівальники перемогли хорватів у дружньому матчі фан-руху "Вірних збірній"

9 жовтня, за кілька годин до початку вирішальної гри відбору на ЧС-2018 між збірними України та Хорватії, відбувся матч між вболівальниками обох країн, за підтримки фан руху українських вболівальників "Вірні збірній".

На штучних полях НТК ім. В. Баннікова команди провели матч у форматі 9х9, два тайми по 30 хвилин.

Першими до газону пристосувалися гості, тож на перерву українці пішли, програючи 0:1. Проте, у другій половині гри нашим футболістам вдалося не лише відігратися, а й перемогти. Матч завершився з рахунком 2:1.

Матч пройшов у дружній атмосфері, а ті фанати, які не вийшли грати за свою вболівальницьку збірну, активно та палко підтримували співвітчизників на трибунах.