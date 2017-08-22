Головний тренер збірної України Андрій Шевченко візьме участь у жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів, розподіливши команди на вісім груп. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Саме жеребкування основного раунду ЛЧ відбудеться в четвер, 24 серпня, в Монако.

В цей же день будуть визначені кращі футболісти і футболістка минулого сезону, а також відбудеться жеребкування Юнацької ліги УЄФА.

Нагадаємо, єдиним представником України в головному європейському турнірі буде донецький «Шахтар».

Фінал турніру відбудеться у Києві на НСК «Олімпійський».