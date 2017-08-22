Андрій Шевченко візьме участь у жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів
11:51, 22 серпня 2017Футбол
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Фінал цьогорічної Ліги чемпіонів відбудеться в Києві.
Андрій Шевченко / sheva.name
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко візьме участь у жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів, розподіливши команди на вісім груп. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Саме жеребкування основного раунду ЛЧ відбудеться в четвер, 24 серпня, в Монако.
В цей же день будуть визначені кращі футболісти і футболістка минулого сезону, а також відбудеться жеребкування Юнацької ліги УЄФА.
Нагадаємо, єдиним представником України в головному європейському турнірі буде донецький «Шахтар».
Фінал турніру відбудеться у Києві на НСК «Олімпійський».
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