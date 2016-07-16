Напередодні матчу за Суперкубок Прем'єр-ліга нагородила кращих в сезоні 2015/16

Напередодні матчу-відкриття сезону 2016/17 в Одесі відбулася церемонія нагородження кращих у своєму амплуа за підсумками минулого сезону 2015/16.

Кращим гравцем минулого чемпіонату названий гравець київського "Динамо" Андрій Ярмоленко, який на матч з донецьким "Шахтарем" в Одесу не приїхав. Він відбуває дискваліфікацію.

Кращим воротарем став Андрій П'ятов ("Шахтар"). Кращим молодим гравцем названо Віктора Коваленко, який також представляє донецький клуб.

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Кращим тренером - Сергій Ребров ("Динамо").

А звання кращого судді дісталося арбітру сьогоднішньої гри за Суперкубок Анатолію Абдулі.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні проходить матч-відкриття сезону 2016/17, в якомуСуперкубок України оскаржують "Шахтар" і "Динамо".