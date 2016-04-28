Головний тренер "Атлетіко" Сімеоне: "У матчі з "Баварією" наша команда була близька до ідеалу"

Гра мадридського "Атлетіко" у першому півфінальному матчі Ліги чемпіоном проти мюнхенської "Баварії" була близька до ідеалу. Так вважає головний тренер іспанської команди Дієго Сімеоне, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Сьогодні, можливо, ми були близькі до ідеалу, як і в попередньому раунді з "Барселоною". Вдалося нав'язати супернику свою гру, і перший тайм, швидше, проходив за нашим сценарієм. Другий вже був ближче до того, що хотіла "Баварія", - поділився враженнями про гру Сімеоне.

При цьому він не чекає легкої гри у матчі-відповіді, що відбудеться через тиждень в Мюнхені.

"Ми виконали величезну роботу. Матч у відповідь теж буде чудовим. У "Баварії" повно варіантів в атаці. Кожна зміна, яку вони вносять, робить цю команду тільки сильнішою", - додав наставник мадридців.

Сімеоне також похвалив свого півзахисника Сауля Н'їгеса, який на 11-й хвилині зустрічі забив єдиний м'яч у грі.

"Зараз Сауль у відмінній формі. Все що відбувається з його кар'єрою приносить мені величезну радість. Він заслужив все це своєю працею, завзятістю і мотивацією. Незабаром Сауль ще не раз всіх здивує. Він в змозі істотно додати", - додав аргентинський фахівець.

Як повідомляв УНІАН, вчора в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів "Атлетіко" вдома переграв "Баварію" з рахунком 1:0.