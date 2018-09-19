"Шахтар" програв "Хоффенхайму" в Юнацькій лізі УЄФА

Матч завершився з рахунком 1:2.

У Харкові на навчально-тренувальній базі "Металіст" завершився матч 1-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА, в якому харьквский "Металіст" програв німецькому "Хоффенхайму".

Матч завершився з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Рахунок наприкінці першого тайму відкрив Доменіко Альберіко, який реалізував пенальті вже у доданий арбітром час, на 45+1 хвилині. А вже у другому таймі на 61-й хвилині, Енес Оллгун забив другий гол німецького клубу.

На 74-й хвилині Андрій Кулаков точним ударом скоротив перевагу суперника в рахунку, але більшого гірникам зробити так і не вдалося.

Юнацька ліга УЄФА - турнір для команд, складених з гравців віком до 19 років. Команди в турнірі діляться на групи, ідентично дорослій Лізі чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері відбудеться матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Хоффенхайм". Початок гри - о 19.55.