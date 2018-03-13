"Шахтар" поступився "Ромі" і не пробився у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Мінімальну перемогу римлянам приніс гол Едіна Джеко на старті другого тайму.

У Римі завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "Шахтар" зустрічався з місцевою "Ромою". Італійський клуб добився перемоги з рахунком 1:0, обігравши українську команду за сумою двох матчів за рахунок голу, забитого на виїзді (у першій зустрічі в Харкові гірники перемогли - 2:1).

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У першому таймі гра складалася за сценарієм "Шахтаря", який значно частіше суперника володів м'ячем. При цьому у "Роми", якій потрібно було забивати, було всього один-два напівмоменти біля воріт Андрія П'ятова.

Після перерви господарі почали діяти набагато агресивніше в атаці, і на 53-й хвилині їм вдалося досягти успіху. Захисники української команди не встигли за форвардом римлян Джеко, який вийшов один на один з П'ятовим і прокинув м'яч між ніг голкіперу.

На 79-й хвилині гірники залишилися вдесятьох через вилучення Івана Ордеця, який з порушенням правил зупинив прорив до воріт все того ж Джеко.

На останніх хвилинах "Шахтар" безуспішно намагався атакувати, проте "Рома" надійно відіграла у своїх воріт і зберегла переможний для себе рахунок 1:0.

УНІАН провів онлайн-трансляцію, по якій можна простежити за ходм матчу.