"Шахтар" поступився "Ромі" і не пробився у чвертьфінал Ліги чемпіонів

23:36, 13 березня 2018
Футбол
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"Рома" - "Шахтар" - 1:0 / REUTERS

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У першому таймі гра складалася за сценарієм "Шахтаря", який значно частіше суперника володів м'ячем. При цьому у "Роми", якій потрібно було забивати, було всього один-два напівмоменти біля воріт Андрія П'ятова.

Після перерви господарі почали діяти набагато агресивніше в атаці, і на 53-й хвилині їм вдалося досягти успіху. Захисники української команди не встигли за форвардом римлян Джеко, який вийшов один на один з П'ятовим і прокинув м'яч між ніг голкіперу.

На 79-й хвилині гірники залишилися вдесятьох через вилучення Івана Ордеця, який з порушенням правил зупинив прорив до воріт все того ж Джеко.

На останніх хвилинах "Шахтар" безуспішно намагався атакувати, проте "Рома" надійно відіграла у своїх воріт і зберегла переможний для себе рахунок 1:0.

УНІАН провів онлайн-трансляцію, по якій можна простежити за ходм матчу.

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Теги: #матч Рома - Шахтар