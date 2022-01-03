У головному поєдинку вечора від PBC в Лос-Анджелесі кубинський боксер Луїс Ортіс (33-2, 28 КО) переміг американця Чарльза Мартіна (28-2-1, 25 КО) технічним нокаутом в шостому раунді і став претендентом на чемпіонський пояс Олександра Усика.
Поєдинок почався несподівано, тому що в першому раунді фаворит Ортіс опинився на підлозі після відмінної контратаки Мартіна лівою рукою.
— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) January 2, 2022
Кубинець взяв ситуацію під контроль у другому раунду, але наступні трихвилинки знову належали Чарльзу, який в четвертому раунді знову відправив 42-річного суперника на настил рингу ударом правою.
— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) January 2, 2022
Здавалося, Мартін був на шляху до впевненої перемоги, але в шостому раунді ситуація раптово змінилася, коли Ортіс практично відправив Мартіна в стоячий нокаут потужним прямим лівим.
Колишньому чемпіону IBF дали прийти в себе, так як його рука заплуталася між канатами, але досвідчений кубинець вже не відпустив суперника і "добив" збитого з пантелику американця серією ударів, після чого рефері зупинив бій.
Кращі моменти бою:
Варто відзначити, що на момент зупинки бою Ортіс програвав американцеві по суддівських записках – 45:48, 46:47, 45:48.
Читайте також5 нокдаунів на двох: український боксер нокаутував суперника у другому раунді (відео)Перемігши Мартіна, 42-річний Ортіс став офіційним претендентом на пояс чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Олександр Усик.
Правда, отримати бій з Усиком в 2022 році Ортісу, який раніше двічі програвав в чемпіонських поєдинках Деонтею Вайлдеру, буде вкрай важко.
До того ж, навесні Усик повинен провести реванш з Ентоні Джошуа, а в другій половині року, у разі перемоги над британцем, може відбутися бій українця за титул абсолютного чемпіона хевівейта з Тайсоном Ф'юрі.
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Всесвітня боксерська рада офіційно призначив для Ф'юрі претендента.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох". А промоутер Усика назвав умову, при якому Джошуа міг би відмовитися від реваншу, щоб дозволити Усику і Ф'юрі зустрінеться в рингу.