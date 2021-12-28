Промоутер Олександр Красюк назвав ім'я боксера, який заважає влаштувати поєдинок між Усиком та Ф'юрі.

Ентоні Джошуа готовий відійти в бік, щоб Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк для подкасту YouTube-каналу BoxOffice.

Як з'ясувалося, головна перепона на шляху до організації бою Усик - Ф'юрі це не Джошуа. Ентоні готовий дати дозвіл, а ось Ділліан Вайт готує судовий позов до Ф'юрі і хоче домогтися права битися за пояс WBC, яким наразі володіє Тайсон.

"Джошуа готовий зробити крок убік лише за гарантії, що він наступний поєдинок проводить з переможцем. Але жодна людина на планеті не може це гарантувати з огляду на судовий позов Ділліана Вайта. Я вважаю, що найімовірнішим варіантом на сьогодні є поєдинок Ф'юрі - Вайт та реванш Усика та Джошуа", - заявив Красюк.

Промоутер також додав:

"Розмови про поєдинок Усика та Ф'юрі мають дуже серйозне підґрунтя. Проведення цього бою хоче Ф'юрі, його промоутери та менеджери, Усик, його промоутери та менеджери. Ентоні Джошуа не проти, щоб відбувся цей бій, власне як і його промоутер Едді Хірн. Єдина людина, яка проти цього бою - Ділліан Вайт".

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