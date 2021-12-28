Ентоні Джошуа готовий відійти в бік, щоб Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели бій за звання абсолютного чемпіона світу.
Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк для подкасту YouTube-каналу BoxOffice.
Як з'ясувалося, головна перепона на шляху до організації бою Усик - Ф'юрі це не Джошуа. Ентоні готовий дати дозвіл, а ось Ділліан Вайт готує судовий позов до Ф'юрі і хоче домогтися права битися за пояс WBC, яким наразі володіє Тайсон.
"Джошуа готовий зробити крок убік лише за гарантії, що він наступний поєдинок проводить з переможцем. Але жодна людина на планеті не може це гарантувати з огляду на судовий позов Ділліана Вайта. Я вважаю, що найімовірнішим варіантом на сьогодні є поєдинок Ф'юрі - Вайт та реванш Усика та Джошуа", - заявив Красюк.
Промоутер також додав:
"Розмови про поєдинок Усика та Ф'юрі мають дуже серйозне підґрунтя. Проведення цього бою хоче Ф'юрі, його промоутери та менеджери, Усик, його промоутери та менеджери. Ентоні Джошуа не проти, щоб відбувся цей бій, власне як і його промоутер Едді Хірн. Єдина людина, яка проти цього бою - Ділліан Вайт".
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Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Всесвітня боксерська рада офіційно призначила для Ф'юрі претендента.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох". А промоутер Усика назвав умову, за якої Джошуа міг би відмовитися від реваншу, щоб дозволити Усику і Ф'юрі зустрітися в ринзі.
- Ф'юрі заявив, що його цікавлять бої тільки проти двох суперників.