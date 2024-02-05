Чісора вважає, що Ф'юрі не зможе нормально підготуватися до бою і попросить про перенесення знову.

Відомий боксер Дерек Чісора поділився своєю думкою про перенесення бою за титул абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

На думку британця, "Циганський король" може знову зірвати поєдинок проти українця, оскільки через розсічення він не зможе проводити спаринги під час тренувального табору.

"Розсічення досить глибоке, але таке трапляється. Вони відклали поєдинок, але все може повторитися, тому що ти не можеш вийти на поєдинок в такому стані. Ф'юрі доведеться берегтися і триматися подалі від усього. Він нічого не зможе зробити. Він буде тренуватися, але не зможе проводити спаринги", - наводить слова Чісори Твіттер Boxing News.

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Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого цього року в Саудівській Аравії, але британець отримав травму під час спарингу у тренувальному таборі і поєдинок перенесли на 18 травня 2024 року.

Відзначимо, що в разі повторного зриву поєдинку, "Циганський король" буде оштрафований на велику суму і замінений на іншого суперника. Про це повідомили організатори після призначення нової дати бою.

Додамо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі і отримає спеціальний пояс, який буде прикрашений золотом і сріблом, а буквами буде нанесений напис "World Heawyweight Undisputed Champion".

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