Сергій Дерев'янченко спробує перервати серію з трьох поразок поспіль.

Відомий український боксер, колишній претендент на титул чемпіона світу в середній вазі Сергій Дерев'янченко повертається в ринг.

36-річний українець проведе бій проти американця Джошуа Конлі. Поєдинок відбудеться 30 липня в Нью-Йорку, в андеркарді бою Денні Гарсія - Хосе Бенавідес.

Про це йдеться в прес-релізі від Showtime Championship Boxing.

Відзначається, що бій Дерев'янченко - Конлі буде 10-раундовим.

30-річний Конлі на професійному рингу провів 21 бій. В активі американця 17 перемог, тричі він програв і один раз завершив поєдинок внічию.

36-річний Дерев'янченко формально програв чотири бої їх п'яти останніх. У грудні 2021 року українець сенсаційно програв рішенням суддів Карлосу Адамесу. Адамес, у свою чергу, в 2018 році переміг нокаутом у другому раунді Конлі.

Сергій Дерев'янченко: кар'єра

Дерев'янченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 13 перемог при чотирьох поразках. Українець тричі боксував за титул чемпіона світу і у всіх боях поступився - Деніелу Джейкобсу, Геннадію Головкіну і Джермалу Чарло.

Дерев'янченко - бронзовий призер чемпіонату світу 2007 року.

Один з найкращих боксерів за історію Всесвітньої серії боксу в любителях.

На професійному рингу дебютував у липні 2014 року в середній ваговій категорії, під піклуванням американського промоутера, Lou DiBella.

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