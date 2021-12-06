Сергій Дерев'янченко програв третій бій поспіль.

Український боксер Сергій Дерев'янченко поступився у 10-раундовому бою проти Карлоса Адамеса з Домініканської Республіки.

Всі 10 раундів суперники відбоксували й Дерев'янченко програв більшістю суддівських записок у видовищному поєдинку. Двоє рефері віддали перемогу Адамесу з рахунком 97:93 та 96:94, а третій побачив нічию - 95:95.

Це був відбірковий поєдинок за версією WBC. Тепер Адамес проведе фінальний відбірковий бій проти першого номера рейтингу Хайме Мунгії, а потім вийде на бій за звання чемпіона світу у разі тріумфу.

36-річний Дерев'янченко після поразки заявив, що він не думає про завершення кар'єри, а навпаки - хоче повернутися в ринг.

Це третя поразка поспіль для Сергія і четверта загалом в кар'єрі.

— Premier Boxing Champions (@premierboxing) December 6, 2021

Дерев'янченко - Адамес: підсумки бою

Дерев'янченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 13 перемог при чотирьох поразках. Українець тричі боксував за титул чемпіона світу та у всіх боях поступився - Деніелу Джейкобсу, Геннадію Головкіну і Джермалу Чарло.

27-річний Адамес виходив на ринг 22 рази. Він здобув 21 звитягу при одній поразці - у 2019 році домініканець поступився Патріку Тейшейрі.

За цей бій Дерев'янченко гарантовано отримає 200 тисяч доларів. Його супернику заплатять 50 тисяч плюс бонуси.

Автор: Артем Будрін