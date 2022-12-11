Еррол Спенс в результаті аварії отримав пошкодження ноги.

Чемпіон світу з боксу за версіями IBF, WBC і WBA в напівсередній вазі американець Еррол Спенс потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Автомобіль відомого спортсмена протаранив 14-річний підліток, який вкрав машину у своїх батьків. Інцидент стався в суботу ввечері 10 листопада в одному з районів Далласа.

Відразу після аварії Спенс вийшов в ефір в Instagram і показав відео з місця аварії, а також повідомив про те, що в ДТП отримав пошкодження ноги.

Відео дня

"Той виродок протаранив мене… Пошкодив мені ногу. Це божевілля. Він проїхав на червоне світло. Це завжди трапляється зі мною. Я бачив, як він їхав. Він їхав прямо на мене.

Я бачив, як він їхав, він до біса швидко мчався. Це було лобове зіткнення. Моя машина вся металева, до біса важка. Я просто радий, що зі мною не було моїх дітей. Я не хвилююся про кляту машину", - сказав Спенс.

— Michael Benson (@MichaelBensonn) December 11, 2022

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Спенс потрапляє в ДТП. У 2019 році американський боксер потрапив у серйозну аварію, після якої його у важкому стані доставили в лікарню.

Еррол Спенс на професійному рингу провів 28 поєдинків, здобувши 28 перемог (22 - нокаутом).

Свій останній Спенс провів у квітні цього року, коли технічним нокаутом переміг кубинця Йорденіса Угаса. Ця перемога дозволила 32-річному американцеві об'єднати три пояси в напівсередній ваговій категорії. Він вшосте захистив титул IBF, яким володіє з 2017 року, і вдруге - титул WBC, який завоював у 2019 році, а також завоював пояс WBA Super.

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