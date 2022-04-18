Еррол Спенс здобув перемогу технічним нокаутом в 10-му раунді.

В рамках вечора боксу в американському Арлінгтоні американський боксер напівсередньої ваги Еррол Спенс (28-0, 22 КО) завдав дострокової поразки кубинцю Йорденісу Угасу (27-5, 22 КО) і об'єднав у своїх руках пояси за версіями WBC, WBA Super і IBF.

Боксерський поєдинок ледь не закінчився трагедією для Йорденіса Угаса. У 7-му раунді Спенс надпотужним правим боковим ударом зламав кубинцю очницю.

У 10-му раунді рефері проконсультувався з лікарем і прийняв рішення зупинити бій. Подальші події показують, що він все зробив вірно.

На той момент Спенс вів по суддівських записках 88:82, 88:82, 88:83.

Таким чином, 32-річний Спенс об'єднав три пояси в напівсередній ваговій категорії. Він вшосте захистив титул IBF, яким володіє з 2017 року, і вдруге - титул WBC, який завоював у 2019 році. Тепер в його активі і пояс WBA Super.

Звернення Йорденіса Угаса з лікарні

Після поєдинку було видно, що у Угаса практично не відкривається праве око, і він попрямував до лікарні, де в ході обстеження у нього діагностували перелом орбітальної кістки. Про це боксер розповів своїм фанатам у соцмережах.

"Перш за все хочу вибачитися за те, що не зміг особисто подякувати всім тим, хто підтримував мене в цьому поєдинку. У мене перелом очниці. У найближчі дні доктора визначаться з лікуванням.

Всю попередню ніч провів у госпіталі. І навіть зараз пишу це повідомлення одним оком - друге закрите. Але дуже хочу до всіх вас звернутися, адже це для мене дуже важливо. Хочу подякувати всім за підтримку. Хочу привітати Спенса. Ти - великий чемпіон. Для мене було честю розділити з тобою ринг", - написав Угас в Instagram.

Варто відзначити громадянську позицію Йорденіса Угаса щодо війни в Україні, яку почала РФ. Кубинський боксер публічно виступив із засудженням агресії Росії, в лідера РФ Путіна Угас порівняв з Гітлером.

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