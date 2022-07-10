Дерек Чісора переміг Кубрата Пулєва і виграв вакантний пояс WBA International.

У ніч на 10 липня в Лондоні на "O2 Arena" відбувся бій-реванш між британцем Дереком Чісорою (33-12, 23 KO) і представником Болгарії Кубратом Пулєвим (29-3, 14 KO).

Поєдинок Чісори і Пулєва став головною подією вечора боксу, організованого промоутерською компанією Matchroom Boxing. Напередодні на зважування перед боєм британський боксер прийшов у масці Бориса Джонсона.

Чісора агресивно почав бій, а Пулєв намагався скувати дії суперника клінчами. Надалі британець дещо втомився, що дозволило Пулєву наносити більше ударів.

Надалі бій проходив з перевагою то одного, то іншого боксера.

Долю переможця вирішували судді, і знову їхня думка не була однозначною. Але цього разу роздільним рішенням виграв Чісора: 112:116, 116:112, 116:112.

Таким чином, Чісора перервав серію з трьох поразок поспіль і виграв вакантний пояс WBA International. Титул повноцінного чемпіона WBA належить Олександру Усику.

Нагадаємо, перше протистояння Чісори і Пулєва відбулося в 2016 році, і тоді болгарин здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

Чісора - Пулєв: підсумки бою