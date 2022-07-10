У ніч на 10 липня в Лондоні на "O2 Arena" відбувся бій-реванш між британцем Дереком Чісорою (33-12, 23 KO) і представником Болгарії Кубратом Пулєвим (29-3, 14 KO).
Поєдинок Чісори і Пулєва став головною подією вечора боксу, організованого промоутерською компанією Matchroom Boxing. Напередодні на зважування перед боєм британський боксер прийшов у масці Бориса Джонсона.
Чісора агресивно почав бій, а Пулєв намагався скувати дії суперника клінчами. Надалі британець дещо втомився, що дозволило Пулєву наносити більше ударів.
All action from #ChisoraPulev2 🍿#DAZNRingsidepic.twitter.com/YDjijVwuBm— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 9, 2022
Надалі бій проходив з перевагою то одного, то іншого боксера.
This fight is heating up 💥#ChisoraPulev2pic.twitter.com/OXUxeDAC3x— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 9, 2022
Долю переможця вирішували судді, і знову їхня думка не була однозначною. Але цього разу роздільним рішенням виграв Чісора: 112:116, 116:112, 116:112.
Таким чином, Чісора перервав серію з трьох поразок поспіль і виграв вакантний пояс WBA International. Титул повноцінного чемпіона WBA належить Олександру Усику.
Нагадаємо, перше протистояння Чісори і Пулєва відбулося в 2016 році, і тоді болгарин здобув перемогу роздільним рішенням суддів.
Чісора - Пулєв: підсумки бою
- Перемога над Пулєвим стала 33-ю в кар'єрі Чісори (23 - нокаутом), при 12 поразках.
- За свою кар'єру Дерек двічі перетинався на рингу з українськими боксерами. У лютому 2012 року британець одноголосним рішенням суддів програв Віталію Кличку в поєдинку за пояс WBC, а в жовтні 2020 року Чісора також одноголосним суддівським рішенням поступився Олександру Усику в бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO.
- На рахунку Пулєва 29 перемог (14 - нокаутом) і 3 поразки. Болгарин також перетинався з представниками України. На старті кар'єри Кубрат переміг Ярослава Заворотного і Максима Педюру, а в листопаді 2014 нокаутом програв Володимиру Кличку в бою за титули IBF, IBO, WBO, WBA Super і The Ring.