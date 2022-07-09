Два ветерани-суперважковаговики Чісора і Пулєв проведуть поєдинок у Лондоні 9 липня.

Британський боксер Дерек Чісора одягнув маску прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона на битву поглядів з болгарином Кубратом Пулєвим. Два ветерани-суперважковаговики проведуть поєдинок у Лондоні 9 липня.

Вперше Чісора й Пулєв зустрілися у Гамбурзі в травні 2016 року. Тоді болгарин здолав Дерека роздільним рішенням суддів (116:112, 118:110, 113:115). Тепер 38-річний британець спробує взяти реванш у 41-річного Пулєва.

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 8, 2022

Чісора раніше вже відзначався скандальними вчинками. Зокрема у 2012 році він дав ляпас Віталію Кличку на дуелі поглядів. Українець тоді здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

У 2020 році Чісора поступився Олександру Усику одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що Борис Джонсон пішов у відставку з посади прем'єра Британії, але до осені буде виконувати обов'язки. На його посаду вже є 10 претендентів.

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