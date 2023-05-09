Тоді українець втрати усі свої пояси.

Боксер з українським паспортом Василь Ломаченко поділився, як він переживав поразку від Теофімо Лопеса у 2020-му році.

"Що відбулося в моєму житті? Я втратив три пояси, я програв бій з Лопесом. Але я виграв дещо набагато більше, ніж ці три пояси. Для мене це було дуже добре. Тепер я це розумію. Зараз я почав нове життя як інша людина", - сказав боєць в ефірі ESPN, передає YouTube-канал Top Rank.

Ломаченко відзначив, що програш у бою дав можливість йому розкрити себе та почати змінюватися.

Відео дня

"Перед цим я був людиною, яка хотіла підкорити світ. Всередині мене моє его було дуже великим. Багато хто цього не помічав, але після цієї поразки я побачив себе. З цього моменту я почав змінюватися. Всьому свій час. Можливо, це був не мій час", - додав Василь.

Нагадаємо, що бій між Ломаченком та Лопесом відбувся у жовтні 2020-го року. Тоді боєць з українським паспортом зазнав поразки за рішенням суддів і втратив усі свої титули.

Це був другий програш Василя у професійному боксі. Вперше він поступився ще у 2014-му році мексиканцю Орландо Салідо. Тоді для Ломаченко це був лише другий бій у його профі-кар’єрі.

Окрім цього Ломаченко здобув 17 перемог, останню з яких у жовтні 2022-го року. Тоді боєць з українським паспортом переміг взяв верх над американцем Джейменом Ортісом.

Наступний поєдинок 34-річний Василь проведе 20 травня проти ще іншого представника США Девіда Хейні. Він на 10 років молодший за громадянина України, однак вже дозволив досить гостру заяву в сторону Ломаченка.

Вас також можуть зацікавити новини: