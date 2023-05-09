Хейні впевнений у своїй силах і вважає себе дуже потужним.

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні розповів, як проходить його підготовка до бою з боксером з українським паспортом Василем Ломаченком.

"Спочатку потрібно перемогти себе, перш ніж ви зможете перемогти когось іншого. Навіть у тренажерному залі потрібно наполегливо тренуватись і перемагати самого себе. Готуватись до тієї ночі. Ми проходимо 12-тижневий тренувальний табір лише для того, щоб підготуватися до однієї ночі. Ми помираємо на тренуваннях, голодуємо, наше тіло болить, ми проводимо спаринги, б’ємося один проти одного - це все заради однієї ночі. Щоб просто перемогти цю одну людину на ринзі", - передає слова американця Boxing 24/7.

Хейні зауважив те, що хотів набагато раніше зійтися у бою з Ломаченком. Американець вважає, що зараз він набагато сильніший і від затягування поєдинку боксер з українським паспортом лише програв.

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"Вважаю, що Лома повинен був битися зі мною чотири роки тому, коли я викликав його, і я тоді сказав йому: "Бийся зі мною зараз, тому що буде тільки гірше". Зараз це найгірший час для бою, тому що тепер я чемпіон, моя впевненість зашкалює. Я отримав імпульс. Отримав більше досвіду. З того часу все покращилося", - сказав Хейні.

24-річний боксер наостанок додав провокативну фразу, принизивши Ломаченка:

"20 травня побачите, як я поб’ю аматора. Наймолодший абсолютний чемпіон в історії", - запевнив американець.

Поєдинок Хейні – Ломаченко: це варто знати

Бій між американським та українським боксерами відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі, штат Невада на арені MGM Grand Garden.

Букмекери вважають, що перемогу здобуде Девід Хейні. Він ще жодного разу за свою боксерську кар’єру не програвав (29-0, 15 КО), а спеціалісти думають, що американець виграє в ювілейний, 30-й раз.

Уже відомі і приблизні призові за поєдинок. Ломаченко заробить трохи менше одного мільйона доларів.

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