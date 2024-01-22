Срібний призер Олімпіади-2016 і колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джо Джойс поділився своєю думкою про поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.
38-річний британець компліментарно висловився на адресу обох боксерів, але вважає, що перемога в цій битві дістанеться "Циганському королю".
"Усик - дуже розумний боєць. Він швидкий, завдає багато ударів, і у нього хороше підборіддя. Варто сказати, що і у Ф'юрі теж хороше підборіддя. Так, це буде відмінний бій. Вони обидва на вершині. Я з нетерпінням чекаю цього протистояння. Я б сказав, що переможе Ф'юрі", - сказав Джо Джойс в коментарі YouTube-каналу fight HUB TV.
Нагадаємо, бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. У цьому поєдинку визначиться перший в 21-му столітті абсолютний чемпіон королівського дивізіону. Крім того, переможець цієї битви стане першим абсолютним чемпіоном хевівейта в епоху чотирьох основних поясів.
Додамо, що Олександр Усик свій останній поєдинок провів у серпні минулого року проти Даніеля Дюбуа. Українець переміг нокаутом у дев'ятому раунді і захистив чемпіонські титули WBA, WBO, IBF і IBO.
Всього в послужному списку Усика 21 перемога в 21 бою в професійній кар'єрі.
Тайсон Ф'юрі за свою кар'єру здобув 34 перемоги в 35 боях (1 нічия) на профі-рингу. У своєму попередньому бою британець насилу здолав екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. Поєдинок відбувся в жовтні 2023 року і завершився перемогою "Циганського короля" роздільним рішенням суддів.