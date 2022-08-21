Кличко написав, що Усик продемонстрував стійкість, серце і тактику справжнього чемпіона.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував перемогу важковаговика Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа.

"Який приголомшливий бій, я дуже пишаюся обома бійцями. Усик продемонстрував стійкість, серце й тактику справжнього чемпіона. Слава Україні", - написав Кличко на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, 2017 року Ентоні Джошуа нокаутував українця Володимира Кличка. Британець переміг українця технічним нокаутом у 11-му раунді. До того моменту, як рефері зупинив бій, Кличко двічі побував у нокдауні, але продовжував бій.

Нагадаємо, в ніч з 20 на 21 серпня відбувся бій-реванш між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа. Український боксер здобув перемогу роздільним рішенням суддів (113-115, 115-113, 116-112) і захистив свої титули.

Згодом Усик заявив, що цю перемогу він присвячує Україні і воїнам, які зараз захищають нашу країну від окупантів.

Восени 2021-го Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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