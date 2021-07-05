Славетний боксер пишається командою Андрія Шевченка.

Легендарний боксер Володимир Кличко підтримав збірну України з футболу після поразки англійцям.

45-річний екс-чемпіон у своєму Instagram опублікував відеоролик, де сказав теплі слова на адресу збірної України, а також в черговий раз натякнув на своє повернення у ринг.

"Вітаю Англію з чудовим матчем. Ця зустріч не минула так, як я хотів би, але це спорт. Як вам всім відомо, особливо англійським фанатам, я зазнавав поразок у своєму виді спорту. Справа не в програші, а в тому, щоб віддати все і повернутися ще сильнішим. Ми всі любимо камбеки, чи не так?"

"Я дуже пишаюся українською збірною. Нам потрібно високо тримати голову, через те, що ми далеко просунулися в цьому турнірі. Ми показали, що можемо змагатися. Не сумніваюся, що ми можемо піти ще далі. Спостерігайте за нами".

"До нових зустрічей, друзі, дякую всім фанатам. Як професійний спортсмен, я ніколи не вважаю цілком очевидним те, наскільки ви всі важливі. Продовжуйте вболівати. Можливо, одного разу я знову почую, як ви скандуєте моє ім'я", - звернувся до своїх підписників Кличко.

Нагадаємо, що це не перший натяк Кличка щодо свого камбеку. Також Володимир перед початком поєдинку з Англією з гумором побажав успіху українським футболістам.

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Україна - Англія: підсумки матчу

Збірна України програла Англії з рахунком 0:4: відео голів матчу.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 9,3).

У півфіналі Англія зустрінеться зі збірною Данії, яка пройшла Чехію. Англійці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року.

Збірна України пропустила у всіх одинадцяти матчах на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії не пропустила на Євро-2020 у п'ятому матчі поспіль.

Англія стала першою збірною в історії чемпіонатів Європи, яка забила три голи головою в одному матчі.

Англійці здобули свою найбільшу перемогу на чемпіонатах Європи.

Вихід в 1/4 фіналу є найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи в історії.

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Автор: Артем Будрін