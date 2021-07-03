Екс-чемпіон світу заявив, що ні за що б не пропустив цей матч.

Екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко записав відеозвернення на підтримку збірної України перед чвертьфіналом Євро-2020 з Англією.

Відео з'явилося в Twitter-акаунті Кличко.

У своєму зверненні український екс-боксер з гумором обіграв слово "пропустити". Кличко підкреслив, що сам ні за що не пропустив би цей матч, а пропустити повинен воротар збірної Англії.

"Люди без зупинки запитують мене, що я думаю про сьогоднішній матч України з Англією. Я б ні за що не пропустив цей матч. Якщо хтось і повинен пропустити, то, сподіваюся, що це воротар збірної Англії, коли м'яч буде летіти в сітку", - сказав Кличко.

"Давайте всі дивитися, вболівати за наші шановні країни та отримувати задоволення. Удачі обом командам, особливо "синьо-жовтій". Спасибі всім фанам, ви робите ці великі події такими особливими", - сказав Кличко англійською, а потім додав українською: "Слава Україні!"

Відзначимо також, що на відео Кличко з'явився у футболці збірної України.

People are non stop asking me of what I think of the match today of Ukraine vs England?! #UEFAEURO2020 🇺🇦vs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/qM3szvA1vc — Klitschko (@Klitschko) July 3, 2021

Україна - Англія: перед матчем

Матч Україна - Англія пройде в Римі 3 липня. Початок зустрічі - о 22.00.

Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.

Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.

Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.

Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.

Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Через травми збірній України не допоможуть Артем Бєсєдін та Денис Попов, які вже покинули розташування команди на Євро-2020, а також Олександр Зубков.

Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.

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Автор: Антон Дудар