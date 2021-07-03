Екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко записав відеозвернення на підтримку збірної України перед чвертьфіналом Євро-2020 з Англією.
Відео з'явилося в Twitter-акаунті Кличко.
У своєму зверненні український екс-боксер з гумором обіграв слово "пропустити". Кличко підкреслив, що сам ні за що не пропустив би цей матч, а пропустити повинен воротар збірної Англії.
"Люди без зупинки запитують мене, що я думаю про сьогоднішній матч України з Англією. Я б ні за що не пропустив цей матч. Якщо хтось і повинен пропустити, то, сподіваюся, що це воротар збірної Англії, коли м'яч буде летіти в сітку", - сказав Кличко.
"Давайте всі дивитися, вболівати за наші шановні країни та отримувати задоволення. Удачі обом командам, особливо "синьо-жовтій". Спасибі всім фанам, ви робите ці великі події такими особливими", - сказав Кличко англійською, а потім додав українською: "Слава Україні!"
Відзначимо також, що на відео Кличко з'явився у футболці збірної України.
People are non stop asking me of what I think of the match today of Ukraine vs England?! #UEFAEURO2020 🇺🇦vs🏴 pic.twitter.com/qM3szvA1vc— Klitschko (@Klitschko) July 3, 2021
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Україна - Англія: перед матчем
- Матч Україна - Англія пройде в Римі 3 липня. Початок зустрічі - о 22.00.
- Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.
- Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.
- Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.
- Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.
- Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
- Через травми збірній України не допоможуть Артем Бєсєдін та Денис Попов, які вже покинули розташування команди на Євро-2020, а також Олександр Зубков.
- Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.
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