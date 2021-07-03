Збірна України сподівається переписати історію і вперше вийти до півфіналу великих турнірів.

3 липня збірна України проведе матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії. "Жовто-сині "зіграють з англійцями на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія.

Україна - Англія: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 22.00.

Збірна України

На Євро-2020 збірна України вже переписала свою історію - "жовто-сині" вперше вийшли спершу в плей-оф ЧЄ, потім вперше до чвертьфіналу, а тепер можуть підкорити небачену висоту - півфінал стане найкращим результатом команди на великих турнірах (на ЧС вже також вдавалося доходити до чвертьфіналу).

Свій шлях на Євро-2020 Україна почала з поразки від Нідерландів (2:3), потім у непростому матчі змогла обіграти Північну Македонію (2:1), а в третьому турі групового етапу поступилася Австрії (0:1).

У підсумку українській збірній довелося чекати результатів в інших групах, і удача посміхнулася "жовто-синім". Вони стали четвертими з шести серед команд, які зайняли треті місця, а, значить, вийшли в плей-оф. При цьому Україна ще й отримала більш зручного суперника (Швецію), ніж Австрія, яка їх обіграла (Італію).

В 1/8 фіналу Україна, завершивши основний час матчу зі шведами внічию, змогла вирвати перемогу перед самою серією пенальті. Українці забили, граючи в більшості - відзначився Артем Довбик, який вперше з'явився на полі на Євро-2020.

Перед чвертьфіналом найбільшу стурбованість викликає фізична форма збірної України. Вже проти Австрії Україна виглядала втомленою, а в матчі зі Швецією ще й провела овертайм. Дає надію те, що футболісти, які виходили на заміну в матчі зі Швецією, виглядали досить непогано.

У збірну України не вірять ні англійські експерти, ні багато інших (наприклад, Жозе Моурінью впевнений, що далі пройде Англія), але Олександр Зінченко назвав гру проти англійців "матчем життя", і як мінімум з настроєм проблем у нашої збірної бути не повинно.

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Збірна Англії

Англійська збірна на Євро-2020 ще не програвала і, більше того - англійці у всіх чотирьох матчах змогли зберегти свої ворота сухими. При цьому забивають "Три Леви" вкрай мало.

На старті турніру англійці обіграли Хорватію (1:0), потім зіграли внічию з Шотландією (0:0), а в третьому турі здобули ще одну мінімальну перемогу (1:0 над Чехією).

В 1/8 фіналу Англії довелося грати проти збірної Німеччини. Обидва голи англійці забили під кінець матчу, спіймавши суперника на помилках. Все могло скластися інакше, реалізуй свій момент Томас Мюллер за рахунку 1:0. Підсумковий рахунок - 2:0. Англія перемогла Німеччину в плей-оф великих турнірів вперше за 50 років.

Англійська збірна на цей час, можливо, найбільш ненависна команда на Євро-2020 серед нейтральних уболівальників. Англійці грають в прагматичний футбол, перш за все прагнучи не пропустити (проти Німеччини команда грала з п'ятьма захисниками і двома опорниками). Не дивно, що англійцям важко даються позиційні атаки.

Збірна Англії - головний фаворит Євро-2020, на думку букмекерів, серед вісімки чвертьфіналістів, а також найдорожча команда Євро-2020. Вартість складу "Трьох левів" оцінюють в 1,26 мільярда євро.

Історія протистоянь

Збірна України раніше провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним, безумовно, був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А дві останні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.

Хто не зіграє?

Розташування збірної України на Євро-2020 через травми вже покинули Денис Попов і Артем Бєсєдін, а Олександр Зубков ще не готовий грати - він займається за індивідуальною програмою.

Орієнтовні склади

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Зінченко, Ярмоленко, Яремчук

Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Хендерсон, Маунт, Фоден, Стерлінг, Кейн

Слова перед матчем

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко:

"Ми розуміємо, що суперник є фаворитом, але ми також знаємо наші сильні сторони. Ми вже показали на турнірі характер і наші принципи гри, від яких ніколи не будемо відходити. Це такий фундамент нашої команди. Я знаю, що нас чекає важкий матч, але у моїх гравців є характер. Постараємося його показати".

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Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт:

"Ми знаємо, що Україна - хороша команда. Мене дуже вразила робота Андрія Шевченка. Восени у них було пару неприємних результатів у Лізі націй, але вони впоралися. Досягли відмінного результату у Франції (у кваліфікації ЧС - 2022, - Прим) і на цьому тижні здорово зіграли зі Швецією. Так що якщо ми надамо їм простір для маневру, вони підуть вперед, а у них є небезпечні нападники".

Арбітр

Судити поєдинок буде німецький рефері Фелікс Брих. На Євро-2020 він вже працював на матчі за участю української збірної проти Нідерландів.

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Автор: Антон Дудар