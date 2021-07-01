3 липня збірна України проведе матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії. Команди зіграють на "Стадіо Олімпіко" в Римі.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія.
Букмекери вважають, що в української збірної не надто багато шансів на вихід до наступної стадії плей-оф.
Так, на перемогу збірної України в основний час можна поставити з коефіцієнтом 9,10. Нічийний результат оцінюється коефіцієнтом 4,50, а перемога збірної Англії коефіцієнтом 1,45.
На те, що Україна сенсаційно проб'ється до півфіналу турніру, дається коефіцієнт 5,00, а на прохід англійської збірної - 1,19.
Україна - Англія: перед матчем
- Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.
- Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією та Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.
- Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.
- Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.
- Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
- Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram