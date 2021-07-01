Збірна України вперше в історії зіграє в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

3 липня збірна України проведе матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії. Команди зіграють на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія.

Букмекери вважають, що в української збірної не надто багато шансів на вихід до наступної стадії плей-оф.

Так, на перемогу збірної України в основний час можна поставити з коефіцієнтом 9,10. Нічийний результат оцінюється коефіцієнтом 4,50, а перемога збірної Англії коефіцієнтом 1,45.

На те, що Україна сенсаційно проб'ється до півфіналу турніру, дається коефіцієнт 5,00, а на прохід англійської збірної - 1,19.

Україна - Англія: перед матчем

Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.

Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією та Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.

Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.

Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.

Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.

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Автор: Антон Дудар