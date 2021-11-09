Усик є одним з двох найсильніших супертяжів планети на сьогодні на думку Віталія Кличка.

"Вічний" чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі, а також міський голова столиці України Віталій Кличко назвав імена боксерів, яких він вважає найсильнішими супертяжами в світі на даний момент.

За словами колишнього боксера, на сьогоднішній день у світі немає рівних українцю Олександру Усику і британцеві Тайсону Ф'юрі. Також Кличко-старший висловив надію, що бій Ф'юрі - Усик все ж відбудеться.

"Я можу назвати двох кращих боксерів на даний момент. Вічних чемпіонів немає. Ніколи немає самого сильного. Ти можеш бути сильним тільки в короткий проміжок часу, показавши себе сьогодні, але назавжди ти найсильнішим не станеш.

Читайте такожУсик прийшов до супермаркету в незвичайному вбранні та залишився невпізнаним (відео)У цей проміжок часу є два боксери, які показали серйозний бокс. Це Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик. Сьогодні вони два кращих боксера. Зараз дуже багато спекуляцій щодо їх зустрічі. Саша проведе захист титулу в реванші з Джошуа, і дуже сподіваємося, що поєдинок Ф'юрі - Усик відбудеться", - сказав Кличко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що стало відомо, коли Олександр Усик розпочне тренувальний табір до реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Уайтом і Отто Валліном. Але Уайт і Валлін невідомо, чи взагалі проведуть свій поєдинок.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Володимир Медяник