Промоутер українського боксера впевнений, що реванш не буде схожим на першу зустріч.

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів, коли його клієнт розпочне готуватися до реваншу з Ентоні Джошуа.

Про це Красюк повідомив у себе в Instagram.

- Коли Усик почне тренувальний табір підготовки до реваншу з Джошуа?

- До кінця року треба буде стартувати, - написав Красюк.

- Думаєш, ми побачимо інший бій, не схожий на перший?

- Переконаний у цьому. Побачимо зовсім інший поєдинок, - додав промоутер.

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Автор: Артем Будрін