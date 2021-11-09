Олександр Усик / фото facebook.com/Alexanderusyk
Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів, коли його клієнт розпочне готуватися до реваншу з Ентоні Джошуа.
Про це Красюк повідомив у себе в Instagram.
- Коли Усик почне тренувальний табір підготовки до реваншу з Джошуа?
- До кінця року треба буде стартувати, - написав Красюк.
- Думаєш, ми побачимо інший бій, не схожий на перший?
- Переконаний у цьому. Побачимо зовсім інший поєдинок, - додав промоутер.
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Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.