Майк Тайсон розхвалив Олександра Усика.

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон висловився про майбутній бій-реванш між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Легендарний екс-боксер зазначив, що Усик дуже рухливий у своїх боях, і все що залишається його суперникам, це змучити його. Однак це зробити не так просто, і британцеві перебоксувати українця в реванші не вдасться.

"Джошуа доведеться змучити Усика, тому що цей хлопець дуже рухливий. Йому доведеться змучити його, він не перебоксує цього хлопця, немає.

Треба просто бити. По Усику дуже непросто потрапити. Він не просто виходець з аматорського боксу, він елітний виходець з аматорського боксу, а ці елітні боксерські штучки ламають таких хлопців, як Джошуа, тому що вони занадто багато рухаються, доводять до непритомності і так далі.

Джеби Джошуа повинні постійно домагатися мети, тоді він зможе в щось це перетворити. Джошуа потрібно трохи збільшити темп, зовсім небагато, несильно. У цього чувака неймовірний потенціал - у Джошуа величезні яйця", - наводить слова Тайсона boxing-social.com.

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році.

Минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: що потрібно знати

Вас також можуть зацікавити новини: