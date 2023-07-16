Віктор Постол зазнав третьої поразки поспіль.

У ніч на 16 липня на арені "The Cosmopolitan" в Лас-Вегасі (США) відбувся поєдинок екс-чемпіона світу в першій напівсередній вазі Віктора Постола проти Елвіса Родрігеса з Домініканської Республіки.

Український боксер програв домініканцю технічним нокаутом.

Наприкінці 6-го раунду 39-річний українець побував у нокдауні, а на початку 7-го Постол пропустив ще кілька потужних ударів, і рефері прийняв рішення зупинити бій.

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Варто відзначити, що для Віктора Постола це вже третя поразка поспіль. У серпні 2020 року він програв Хосе Карлосу Раміресу, а в лютому 2022 року за очками поступився Гаррі Расселу.

Нпйкращі моменти бою Постол - Родрігес:

У послужному списку Віктора Постола 36 боїв на профі-рингу. Українець здобув 31 перемогу (12 нокаутом) і зазнав п'яти поразок. Домініканець Елвіс Родрігес здобув 15 перемог в 17 поєдинках, при одній поразці і одній нічиїй.

Додамо, що в іншому бою вечора боксу в Лас-Вегасі американець Френк Мартін здобув перемогу одноголосним рішенням суддів в елімінаторі WBC над німецьким бійцем вірменського походження Артемом Арутюняном.

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