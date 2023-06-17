39-річний Віктор Постол є колишнім чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі.

Стало відомо, коли колишній український чемпіон світу у напівсередній вазі Віктор Постол (31-4, 12 КО) проведе наступний бій.

Українець вийде у ринг 15 липня у поєдинку проти 27-річного домініканця Елвіса Родрігеса (14-1-1, 12 КО). Бій пройде в андеркарді Френк Мартін – Артем Арутюнян на Showtime у Лас-Вегасі. Про це офіційно оголосили в ефірі телеканалу під час трансляції суботніх поєдинків.

39-річний Віктор Постол є колишнім чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі. Цей титул українець виборов у жовтні 2015 року завдяки перемозі над Лукасом Матіссе, а влітку 2016-го втратив його після поразки від Теренса Кроуфорда.

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У 2020 році Постол рішенням суддів програв чинному чемпіону світу за версіями WBC та WBO Хосе Раміресу, а у своєму останньому поєдинку у лютому минулого року Постол програв Гаррі Антуану Расселу.

Загалом на профі-рингу на рахунку Постола 35 боїв (31 перемога й 4 поразки).

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