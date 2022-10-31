Сергій Городничов пророкує гарне майбутнє Ортісу.

Колишній член тренерського штабу Володимира Кличка Сергій Городничов проаналізував перемогу Василя Ломаченка над американцем Джемейном Ортісом.

"Подивився бій Василя Ломаченка з Ортісом. Бій непоганий, але Вася вже старенький, багато ударів став пропускати. А ось Ортіс - красень, гарне у нього майбутнє. Чекаємо на бій Вася Ломаченко - Хейні", - сказав фахівець на своєму YouTube-каналі.

Василь Ломаченко: які подальші плани

Перемога над Ортісом стала для українця 17-ю на професійному ринзі. Далі Ломаченко і його команда зроблять все можливе, щоб організувати бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Всі пояси тримає у своїх руках американець Девін Хейні, який готовий прийняти виклик Ломаченка.

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Теофімо Лопес бачить фаворитом саме українця в бою Ломаченко - Хейні.

Хейні у жовтні цього року повторно побив австралійця Камбососа і таким чином захистив свої титули.

Ломаченко у 2020 році мав шанс стати абсолютним чемпіоном світу, але Лопес здолав Василя одноголосним рішенням суддів.

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