Олександр Усик висловився про перенесення бою за "абсолюта" проти Тайсона Ф'юрі.

Володар поясів WBA, IBF, IBO і WBO в суперважкій вазі Олександр Усик дорікнув чемпіону WBC Тайсону Ф'юрі за неповагу.

17 лютого цього року мав відбутися бій за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українцем і британцем, проте "Циганський король" отримав травму і поєдинок було перенесено.

Олександр Усик розповів, чим йому довелося пожертвувати, щоб підготуватися до бою, який був у підсумку зірваний з вини Ф'юрі.

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"Я нікого не засуджую. Але справа в тому, що ми повинні сприймати свою роботу серйозніше, це дуже важливо, і ми повинні бути обережними. Ми повинні ставитися до цього професійно. Ми повинні проводити кожну хвилину на рингу з наміром проявити повагу до опонента.

Судити когось за його помилки - це слабкість. Я відчуваю себе дуже добре, і навіть якщо хтось намагається грати зі мною, вони грають за моїми правилами. Я пожертвував усіма датами, які хотів провести з родиною: Різдвом, Новим роком, днем народження другого сина та народженням дочки. Я повинен був бути поруч зі своєю дружиною", - наводить слова Усика The Mirror.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі був перенесений на 18 травня 2024 року. Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії.

Переможець цього бою стане першим загальним чемпіоном королівського дивізіону в епоху чотирьох основних поясів.

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