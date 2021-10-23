Едді Хірн хоче влаштувати мегабій у березні 2022 року.

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн розкрив нові подробиці реваншу свого клієнта з Олександром Усиком.

Слова Хірна наводить BoxingNews24.

"Команда Усика рада цьому реваншу, адже вони зароблять величезну суму грошей. І, звичайно, вони вірять, що зможуть перемогти. Джошуа також не думає про жоден інший бій. Він готовий, сильний і сфокусований, і думає лише про реванш з Усиком", - заявив Хірн.

"Вважаю, ми могли б влаштувати реванш в березні. Це дійсно феєричний бій і провести його захоче багато хто, але я б хотів, щоб реванш відбувся у Великій Британії. Думаю, що березень - оптимальний місяць для цього", - додав Хірн.

Нагадаємо, що промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розкритикував Джошуа за рішення вийти на реванш з Усиком.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш

Автор: Артем Будрін