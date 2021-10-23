Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн розкрив нові подробиці реваншу свого клієнта з Олександром Усиком.
Слова Хірна наводить BoxingNews24.
"Команда Усика рада цьому реваншу, адже вони зароблять величезну суму грошей. І, звичайно, вони вірять, що зможуть перемогти. Джошуа також не думає про жоден інший бій. Він готовий, сильний і сфокусований, і думає лише про реванш з Усиком", - заявив Хірн.
"Вважаю, ми могли б влаштувати реванш в березні. Це дійсно феєричний бій і провести його захоче багато хто, але я б хотів, щоб реванш відбувся у Великій Британії. Думаю, що березень - оптимальний місяць для цього", - додав Хірн.
Нагадаємо, що промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розкритикував Джошуа за рішення вийти на реванш з Усиком.
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Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні наступного року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.