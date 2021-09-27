Василь Ломаченко в рейтингу посів 29-е місце.

Авторитетний статистичний портал BoxRec опублікував свіжий рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

Про це йдеться на офіційному сайті BoxRec.

Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик після перемоги над британцем Ентоні Джошуа піднявся на 4-у позицію.

А в рейтингу суперважковаговиків Усик за версією цього сайту взагалі розташувався на першій сходинці.

Топ-10 P4P за версією BoxRec

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Геннадій Головкін (Казахстан)

3. Еррол Спенс (США)

4. Олександр Усик (Україна)

5. Теренс Кроуфорд (США)

6. Ентоні Джошуа (Великобританія)

7. Теофімо Лопес (США)

8. Каллум Сміт (Великобританія)

9. Йорденіс Угас (Куба)

10. Джош Тейлор (Великобританія)

29. Василь Ломаченко (Україна)

Топ-10 суперважковаговиків за версією BoxRec

1. Олександр Усик (Україна)

2. Ентоні Джошуа (Великобританія)

3. Ділліан Уайт (Великобританія)

4. Джозеф Паркер (Австралія)

5. Майкл Хантер (США)

6. Енді Руїс (США)

7. Дерек Чісора (Великобританія)

8. Кубрат Пулєв (Болгарія)

9. Мурат Гассієв (Росія)

10. Джо Джойс (Великобританія)

29. Владислав Сіренко (Україна)

Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.

Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Автор: Артем Будрін