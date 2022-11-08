Знаменитий український боксер висловився про Росію і Путіна.

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик відповів на питання, що він відчуває, коли чує слова президента РФ Володимира Путіна про те, що Україна і Росія - брати, а українці і росіяни - один народ.

Свою думку український боксер висловив в інтерв'ю польському виданню Interia.

"Після 24 лютого я так не вважаю абсолютно. Послання Путіна адресоване тим, хто сліпо йому вірить і не має поняття, що відбувається насправді. Вони хочуть, щоб люди повірили, що це політики сваряться, а народ один.

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Ні! Ні! Ні! Все зовсім не так. Одна країна напала на іншу. Вони ображають нас, позбавляють нас права на існування, вважають нас малоросами.

Я ніколи не вважав Путіна хорошою людиною, а після 24 лютого став думати про нього ще гірше. Це ворог України", - заявив Усик.

Також Олександр Усик зізнався, що він відчуває, коли виходить на ринг і чує український гімн.

"Гімн завжди мав для мене велике значення. Гімн, прапор-це найголовніше. З дитинства, коли я представляв свою країну, я відчував величезну гордість. Коли ти перемагаєш-ти бачиш національний прапор, чуєш гімн країни. І це непередавані емоції і велика радість, що ти стоїш там, і всі знають, що ти українець! Це щось абсолютно унікальне!", - сказав боксер.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик висловив свою позицію щодо Криму, який знаходиться під окупацією РФ.

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