Журналіст прийняв іншу дівчину за дружину Олександра Усика.

Кумедний епізод стався під час інтерв'ю Олександра Усика після переможного бою з Ентоні Джошуа, в якому українець завоював чотири пояси чемпіона світу.

Відповідаючи на запитання репортера YouTube-каналу iFL TV про реванш, Усик сказав:

"Я не думаю про це. Я думаю зараз про свою дружину, зрозумів?".

"Це твоя дружина?",- запитав журналіст, маючи на увазі дівчину, яка стояла десь поруч за кадром. Усик відповів: "Ні".

Журналіст вибачився, а Усик жартома дуже серйозно подивився на нього, зробив вигляд, що образився, і мовчки пішов з кадру.

Усик - Джошуа: що говорили після бою

Усик після бою заявив, що поєдинок пройшов так, як він і припускав, а також присвятив перемогу родині та Богу.

Джошуа заявив: "Вітаю переможця, відмінна робота. Що пішло не так? Ми просто зазнали поразки, але все повернемо. Починаючи з дев'ятого раунду я не міг бачити - око було закрите. Насправді, це був хороший досвід. При всій повазі я не був здивований тим, яким був Усик в бою. Він був легше, темп у нього був хороший, але він все одно пропускає і пропускає багато. У реванші потрібно буде зрозуміти, як влучати частіше і бити жорсткіше".

Промоутер британця зазначив, що цього вечора Усик був краще.

Зірки боксу поділилися своєю думкою про поєдинок Усика і Джошуа.

Автор: Антон Дудар