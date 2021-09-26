Олександр Усик / фото REUTERS

Кумедний епізод стався під час інтерв'ю Олександра Усика після переможного бою з Ентоні Джошуа, в якому українець завоював чотири пояси чемпіона світу.

Відповідаючи на запитання репортера YouTube-каналу iFL TV про реванш, Усик сказав:

"Я не думаю про це. Я думаю зараз про свою дружину, зрозумів?".

"Це твоя дружина?",- запитав журналіст, маючи на увазі дівчину, яка стояла десь поруч за кадром. Усик відповів: "Ні".

Журналіст вибачився, а Усик жартома дуже серйозно подивився на нього, зробив вигляд, що образився, і мовчки пішов з кадру.

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Усик - Джошуа: що говорили після бою

Автор: Антон Дудар