Олександр Усик / фото REUTERS
Кумедний епізод стався під час інтерв'ю Олександра Усика після переможного бою з Ентоні Джошуа, в якому українець завоював чотири пояси чемпіона світу.
Відповідаючи на запитання репортера YouTube-каналу iFL TV про реванш, Усик сказав:
"Я не думаю про це. Я думаю зараз про свою дружину, зрозумів?".
"Це твоя дружина?",- запитав журналіст, маючи на увазі дівчину, яка стояла десь поруч за кадром. Усик відповів: "Ні".
Журналіст вибачився, а Усик жартома дуже серйозно подивився на нього, зробив вигляд, що образився, і мовчки пішов з кадру.
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Усик - Джошуа: що говорили після бою
- Усик після бою заявив, що поєдинок пройшов так, як він і припускав, а також присвятив перемогу родині та Богу.
- Джошуа заявив: "Вітаю переможця, відмінна робота. Що пішло не так? Ми просто зазнали поразки, але все повернемо. Починаючи з дев'ятого раунду я не міг бачити - око було закрите. Насправді, це був хороший досвід. При всій повазі я не був здивований тим, яким був Усик в бою. Він був легше, темп у нього був хороший, але він все одно пропускає і пропускає багато. У реванші потрібно буде зрозуміти, як влучати частіше і бити жорсткіше".
- Промоутер британця зазначив, що цього вечора Усик був краще.
- Зірки боксу поділилися своєю думкою про поєдинок Усика і Джошуа.