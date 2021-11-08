Український боксер успішно замаскувався.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO Олександр Усик побував в одному з українських супермаркетів і залишився невпізнаним.

Український боксер зайшов купити холодного чаю і при цьому замаскувався так, щоб його було практично неможливо впізнати.

Усик одягнув наряд, схожий на той, в якому він виходив на ринг на бій проти Ентоні Джошуа. Обличчя боксера приховував шолом, як у космонавта.

У підсумку Усика ніхто не впізнав. "Операція успішна", - сказав він, сплативши покупку.

Відео з'явилося в Instagram.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш

Автор: Антон Дудар