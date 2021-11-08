У такому костюмі Олександр Усик виходив на бій з Ентоні Джошуа / скріншот
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO Олександр Усик побував в одному з українських супермаркетів і залишився невпізнаним.
Український боксер зайшов купити холодного чаю і при цьому замаскувався так, щоб його було практично неможливо впізнати.
Усик одягнув наряд, схожий на той, в якому він виходив на ринг на бій проти Ентоні Джошуа. Обличчя боксера приховував шолом, як у космонавта.
У підсумку Усика ніхто не впізнав. "Операція успішна", - сказав він, сплативши покупку.
Відео з'явилося в Instagram.
Олександр Усик в супермаркеті
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Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався їй.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.