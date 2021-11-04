Український боксер чекає на зустріч з Тайсоном Ф'юрі.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик підтвердив, що йому цікавий бій з Тайсоном Ф'юрі.

34-річного українця цитує Dazn.

"Я зустрічався з багатьма великими британськими суперниками. Чесно кажучи, всі вони були чудові по-своєму, але я відчував, що Ентоні Джошуа був найцікавішим, особливо з урахуванням того, що потрібно було виграти три чемпіонські пояси. Мій виступ того вечора був, мабуть, найкращим, і якщо я зможу перемогти Джошуа вдруге, то я з нетерпінням чекатиму на зустріч з ще одним великим британським боксером. Це, звісно, Тайсон Ф'юрі", - сказав Усик.

Сам Ф'юрі теж охоче готовий побитися з Усиком.

Нагадаємо, що Олександр припустив, що він міг би спробувати свої сили у новому боксерському дивізіоні.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Уайтом і Отто Валліном. Але Уайт і Валлін невідомо, чи взагалі проведуть свій поєдинок.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Артем Будрін