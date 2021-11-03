Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що у майбутньому може виступати у новоствореній ваговій категорії - бріджервейті.
Про це повідомляє vRINGe.com.
"Моєю метою завжди було стати чемпіоном світу у хевівейті, але хто знає, що там у майбутньому? Можливо, я одного разу поб'юся у бріджервейті. Буде ще один пояс у колекції", - сказав Усик.
До переходу в суперважку вагу Усик володів титулом WBO у першій важкій вазі (до 90,7 кг). Зауважимо, що у жовтні 2020 року була створена нова вагова категорія - бріджервейт. В ній змагаються боксери вагою від 91 кг до 99 кг.
Олександр Усик: останні новини
- Цієї осені Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.
Вже відомо, що Усик проведе реванш з британцем.
Олександр вже отримав пояси, які забрав у Джошуа та показав їх публіці.
Також сторона Тайсона Ф'юрі розраховує провести бій з українцем.