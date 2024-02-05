Олександр Усик вважає, що Тайсон Ф'юрі зневажливо ставиться до захисту під час спарингів.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик поділився своєю версією, що могло призвести до травми Тайсона Ф'юрі, через яку було перенесено їх поєдинок.

За словами українця, "Циганський король" досить зневажливо ставиться до захисту під час спарингів у тренувальному таборі, що могло призвести до таких наслідків.

"Я не можу судити людину. У нього є розсічення, це буває в тренувальному таборі. Мені здається, може, просто дехто зухвало ставиться до захисту. Я маю на увазі шоломи, рукавички, процедури, які ми робимо перед спарингами, - тобто накладення на брови або на обличчя вазеліну для того, щоб пом'якшити шкіру.

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Є деякі речі, які боксери роблять перед кожним спарингом, щоб захистити своє обличчя. Ще раз повторюся: це захисні шоломи, це рукавички спаринг-партнерам. Вони трохи більше, ніж ті, в яких ми боксуємо. Ми боксуємо в 10-унциевых рукавичках, а тренуємося я в 20-унциевых. І спаринг-партнери також тренуються в таких же рукавичках.

Мені здається, це моя думка, що хтось просто зухвало до цього ставиться. І це призводить до якихось невеликих проблем, ось і все", - розповів Олександр Усик в ході стріму в Instagram.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Британець розповів, що йому наклали 11 швів.

Через травму "Циганського короля" поєдинок Усик - Ф'юрі було перенесено на 18 травня 2024 року.

Після перенесення організатори бою заявили, що це остання дата для цього поєдинку. Якщо хтось із боксерів не зможе вийти в ринг 18 травня, то він буде оштрафований на велику суму і замінений на іншого спортсмена.

Додамо, що переможець поєдинку Усик - Ф'юрі може стати першим абсолютним чемпіоном королівського дивізіону в 21-му столітті.

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