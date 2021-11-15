Український чемпіон світу піднявся на четверту позицію.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик поліпшив свою позицію в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією BoxRec.

Рейтинг опублікований на порталі BoxRec.

Усик піднявся з п'ятого місця на четверте, випередивши американця Еррола Спенса.

Даний рейтинг формується автоматично - він ґрунтується на статистиці боїв.

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Топ-10 рейтингу

1. Сауль Альварес

2. Геннадій Головкін

3. Тайсон Ф'юрі

4. Олександр Усик

5. Еррол Спенс

6. Ентоні Джошуа

7. Маіріс Брієдіс

8. Каллум Сміт

9. Йорденис Згас

10. Джош Тейлор

Ще один українець, екс-чемпіон світу Василь Ломаченко розташовується в рейтингу на 30-му місці.

Нагадаємо, Усик став чемпіоном світу в суперважкій вазі після того, як переміг Ентоні Джошуа.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі та Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Вайтом і Отто Валліном. Але поки невідомо, чи відбудеться поєдинок Вайта і Валліна.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Антон Дудар