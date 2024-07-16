За його словами, це були б цікаві поєдинки для нього.

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик назвав двох легендарних боксерів, з якими хотів би зустрітися на рингу.

Як пише Sport.ua, український чемпіон вважає гіпотетичними суперниками Джо Луїса та Майка Тайсона.

"Назву кілька людей. Перший – Джо Луїс. Один із найкращих чемпіонів-супертяжів за всю історію боксу. Для свого часу він був дуже технічний і мав сильний удар. Другий – Майк Тайсон. Швидкість, міць і нестримність. Цікаво було б провести бій із таким суперником", – сказав Усик. Відео дня

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Як писав УНІАН, раніше Олександр Усик "подарував" чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації спортсменам - Даніелю Дюбуа та Ентоні Джошуа.

"Ентоні Джошуа і Даніель Дюбуа, хлопці, я знаю, що пояс IBF важливий для вас. Це мій подарунок вам на 21 вересня 2024 року", - зазначив українець.

Відомо, що після залишення вакантним чемпіонського пояса за версією IBF, Усик тепер не є абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Водночас колишній володар чемпіонських поясів у хевівейті Тайсон Ф'юрі прокоментував відео, на якому він в алкогольному стані виходив з бару та впав знесилений на вулиці, вдарившись обличчям об тротуар.

"Було багато людей, які телефонували й запитували, чи все зі мною гаразд. Я - доросла людина, п'яний на вечірці, і раптом люди думають, що я збираюся стрибнути під поїзд. Очевидно, що через моє минуле люди стурбовані, але я просто розслаблявся і проводив час зі своєю сім'єю", - пояснив він.

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