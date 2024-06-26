Світ любить сильних, наголосив український спортсмен-чемпіон.

Український боксер Олександр Усик "подарував" чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) англійському та британському спортсменам - Даніелю Дюбуа та Ентоні Джошуа.

Українець повідомив про таке рішення у відеозверненні, яке опублікував в Instagram. "Ентоні Джошуа і Даніель Дюбуа, хлопці, я знаю, що пояс IBF важливий для вас. Це мій подарунок вам на 21 вересня 2024 року", - заявив він. Українець підкреслив, що "світ любить сильних"

Після залишення вакантним чемпіонського пояса за версією IBF, Усик перестає бути абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, пише "Еспресо". Варто зазначити, що у нашого спортсмена залишаються чемпіонські пояси за версіями WBA (Всесвітня боксерська асоціація), WBO (Всесвітня боксерська організація) і WBC (Всесвітня боксерська рада).

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Українець 18 травня здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі роздільним рішенням суддів і вперше в історії здобув усі чотири титули в суперважкій вазі. Бій-реванш Усика з Ф'юрі може відбутися в Саудівській Аравії 21 грудня. Після рішення українця відмовитися від титулу за версією IBF за нього 21 вересня боротимуться Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа, яких наших боксер уже перемагав.

Промоутер Едді Хірн прогнозував, що переможець бою за цей пояс навесні 2025 року може зустрітися з тріумфатором поєдинку Усик - Ф'юрі. Таким чином, наш боксер знову може стати абсолютним чемпіоном світу.

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