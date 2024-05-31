У поєдинку між Філіпом Хрговичем та Даніелем Дюбуа розігруватиметься тимчасовий титул у надважкій вазі.

Український боксер Олександр Усик наразі залишає за собою звання чемпіона світу за всіма найпрестижнішими версіями у надважкій вазі. Про це у соцмережі Х повідомив спортивний оглядач Майкл Бенсон.

За його інформацією, у поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF між хорватом Філіпом Хрговічем та британцем Даніелем Дюбуа, що відбудеться цієї суботи, на кону стоятиме "тимчасовий" пояс IBF у надважкій вазі.

"А це означає, що переможець цілком може стати повним чемпіоном світу IBF у надважкій вазі, якщо Олександра Усика знімуть або він відмовиться у найближчі місяці", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Олександр Усик - останні новини

Днями було названо офіційну дату бою-реваншу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Як повідомив радник Саудівської Аравії при королівському дворі в ранзі міністра і голова Головного управління розваг Туркі бін Абдул Мохсен Аль-Шейх, поєдинок відбудеться 21 грудня цього року.

Він зазначив, що місцем проведення бою стане Ер-Ріяд, де було проведене і перше протистояння суперників.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 19 травня Усик у неймовірному поєдинку переміг британця Тайсона Фʼюрі та став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Поєдинок тривав усі дванадцять раундів, судді віддали перемогу Олександру Усику – 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином Усик захистив пояси WBA, WBO та IBF, відібрав титул WBC у британця і назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, ставши першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні в XXI столітті.

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