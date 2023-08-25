Українець виявився легшим за британського боксера.

У п'ятницю, 25 серпня, відбулася офіційна процедура зважування володаря поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика і британського боксера Даніеля Дюбуа.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Український чемпіон показав вагу на вагах - 100,2 кг, Дюбуа виявився важчим - 105,8 кг.

Варто відзначити, що практично ідентична вага в українця була і в минулому бою проти Ентоні Джошуа. Тоді Усик важив 100,3 кг.

Після зважування Усик і Дюбуа провели фінальну битву поглядів напередодні бою.

Нагадаємо, бій Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня в польському місті Вроцлав. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, якими володіє український боксер.

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У послужному списку Олександра Усика 20 перемог у 20 боях на професійному рингу.

У своєму останньому бою український боксер переміг у реванші Ентоні Джошуа. Поєдинок відбувся в серпні минулого року.

Даніель Дюбуа, в свою чергу, здобув 19 перемог (18 нокаутом) в 20 боях, зазнавши однієї поразки.

Попередній поєдинок 25-річний британець провів 3 грудня 2022 року. Дюбуа нокаутував південноафриканського боксера Кевіна Лерену.

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